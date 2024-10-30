Захарова отреагировала на задержание прибывших освещать выборы в США журналистов
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Офпред МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает задержание съемочной группы «Известий» в аэропорту США как грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. Ее комментарий приводит пресс-служба МИД России.
В ночь на 29 октября в вашингтонском аэропорту задержали журналистов «Известий», приехавших освещать выборы президента в США. У россиян были все необходимыми документы, однако местные силовики задержали их, после чего изъяли у них технику и средства связи.
После этого журналисты подверглись многочасовому допросу, по результатам которого одного оператора выдворили из США.
«Подобные действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей Администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов, напрямую противоречащей не только международным обязательствам США, но и положениям собственной Конституции», — сказала Захарова.
Захарова пообещала, что из России последует ответная реакция на произвол властей США.