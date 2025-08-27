Захарова осудила новые британские санкции против Киргизии

Лондон снова взялся за старое — ввел необоснованные санкции против Киргизии. В черный список попали как граждане, так и компании этой страны. И все потому, что они просто проводят самостоятельную политику, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

По словам Захаровой, британцы даже не потрудились предоставить какие-либо доказательства своих обвинений. Они просто копируют действия американцев, которые ранее уже вводили подобные ограничения, и еще гордятся этим. Такие действия против суверенных государств абсолютно недопустимы и заслуживают решительного осуждения.

«По всей видимости, британская санкционная фантазия в отношении России иссякла, и инструменты „борьбы“ закончились, так и не достигнув искомой для Даунинг-стрит цели. Поэтому там решили взяться за наших партнеров на пространстве СНГ, а попутно напомнить заокеанскому „старшему брату“ о своем верноподданичестве», — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что Великобританию совершенно не беспокоит, что такими незаконными мерами она создает искусственные барьеры для нормального развития международной торговли и экономических отношений, тем самым подрывая стабильность мировой экономики. Британские санкционные фантазии закончились, но желание навредить — нет.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела очередные антироссийские санкции. Усиление ограничений произошло 20 августа. Часть ограничений затронула Киргизию. Глава Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что на Россию никак не повлияют санкции Великобритании и США против киргизского банка «Капитал Банк» и других кредитных организаций.