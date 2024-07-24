Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва не верит в готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам о мире, сообщает «Царьград» .

«Веры ему нет, никакой и ни у кого. Все прекрасно понимают, что это человек, который может вывернуть все, наврать, отказаться от всего. Так же, как он отказался от собственного народа», — сказала спикер внешнеполитического ведомства.

23 июля в ходе встречи с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролинни Зеленский утверждал, что готов начать диалог с Россией для достижения мира. Украинский лидер также выразил желание как можно скорее завершить конфликт.

Несколькими днями ранее Зеленский также допустил возможность проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на существующий в Украине законодательный запрет на такие контакты.

Сегодня МИД Китая опубликовал информацию, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал обсуждение возможности ведения переговоров с Москвой. Глава украинской дипломатии подчеркнул, что Киев тщательно ознакомился с мирным предложением, выдвинутым КНР и Бразилией.