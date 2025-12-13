Политики из стран Запада связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским коррупцией. Он их шантажирует по вопросам завершения конфликта и выборов, рассказала ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Зеленский занимается шантажом всех, считает дипломат.

«Просто настоящий террорист, как он есть — и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Зеленский знает, кто и в каких коррупционных схемах участвовал со стороны иностранных политиков, подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова сказала, что материалы Международного общественного трибунала о преступлениях киевского режима изучают специалисты разных государств. Были зафиксированы факты, которые длительное время замалчивали или искажали на международных площадках.

