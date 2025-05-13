Захарова назвала показательным молчание Берлина о видео с Мерцем и Макроном

Захарова: молчание Берлина по поводу видео с Макроном и Мерцем показательно

То, что Германия молчит относительно ситуации с видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер едут в поезде, показывает многое, заявила офпред МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС .

По ее словам, Берлин решил не рисковать и не комментировать возникший скандал с «белым свертком». Захарова отметила, что молчание немецких властей показательно.

Российский диппредставитель напомнила, что Елисейский дворец сразу же опроверг все обвинения в сторону Макрона, назвав фейком новости о том, что «белый сверток» — это наркотики. При этом Франция не попросила Киев прекратить распространять дезинформацию.

Ранее в Сети появилось видео с Макроном, Мерцем и Стармером, сделанное во время поездки в Киев. Как только началась запись, президент Франции торопливо убрал маленький «белый сверток» со стола. Некоторые пользователи Сети решили, что это наркотики.

Однако в Елисейском дворце поспешили прояснить ситуацию. Там заявили, что это был носовой платок.