Захарова назвала идеи Эстонии «нелепыми» и «провокационными»

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Захарова высмеяла заявления главы МИД Эстонии о «переносе войны» в Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возможном «переносе войны» на территорию России, сообщает ТАСС .

Дипломат назвала такие высказывания абсурдными и безосновательными, «провокационными фантазиями».

«Эти деятели прячутся за натовскими логотипами, придумывая нелепые идеи, которые в Брюсселе всерьез не воспринимают», — заявила Захарова.

По ее словам, подобные заявления носят исключительно пропагандистский характер и предназначены для создания «шумового эффекта» у границ России.

Комментарий Захаровой последовал после того, как эстонский министр описал новую стратегию НАТО, предусматривающую немедленный ответный удар по российской территории в случае агрессии.