Захарова назвала идеи Эстонии «нелепыми» и «провокационными»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала заявления министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о возможном «переносе войны» на территорию России, сообщает ТАСС.
Дипломат назвала такие высказывания абсурдными и безосновательными, «провокационными фантазиями».
«Эти деятели прячутся за натовскими логотипами, придумывая нелепые идеи, которые в Брюсселе всерьез не воспринимают», — заявила Захарова.
По ее словам, подобные заявления носят исключительно пропагандистский характер и предназначены для создания «шумового эффекта» у границ России.
Комментарий Захаровой последовал после того, как эстонский министр описал новую стратегию НАТО, предусматривающую немедленный ответный удар по российской территории в случае агрессии.