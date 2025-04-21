Важность муниципалитетов в том, что благодаря им граждане начинают управлять своей страной. Об этом во время II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Муниципалитеты — если говорить формально, то это и есть точка входа гражданина в управление своей страной. Конечно, есть народные и муниципальные депутаты, но речь идет о <…> насущных вопросах по организации жизни дома, района, инфраструктуры, муниципалитета. Если мы говорим в идеале о том, как это должно быть, это и есть проявление семейных, родственных отношений, если мы говорим о стране как об Отечестве. Эти отношения должны выстраиваться как между родными людьми», — сказала журналистам Захарова.

Она добавила, что посетившие мероприятие представители различных регионов неравнодушны к своим территориям. Они не боятся говорить и о проблемах, и вызовах, с которыми сталкиваются их муниципалитеты, и искать их решение.

Форум «Малая Родина — сила России» проходит 21 по 23 апреля. Всего в форуме поучаствуют около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ.