Захарова: мир смотрит на РФ и КНР как на защитников международного права

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) отметила, что мировое сообщество видит в России и Китае гарантов соблюдения международного права. Она выразила уверенность, что благодаря усилиям этих стран как членов Совбеза ООН не произойдет установление диктатуры, основанной на принципах разделения и дискриминации, пишет RT .

По словам Захаровой, Россия и Китай, действуя сообща, отстаивают свободу и справедливость. Она добавила, что именно эти страны, обладая статусом постоянных членов Совета Безопасности ООН, вселяют надежду на то, что идеалы сегрегации не будут доминировать в мире.

Захарова считает, что многие государства возлагают большие надежды на Россию и Китай, рассматривая их как защитников международного правопорядка и приверженцев традиционным ценностям.

«На наши страны смотрят как на те государства, которые в историческом контексте всегда боролись за то, чтобы мир стремился к справедливости», — заключила офпред МИД России.