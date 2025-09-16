«Задачи со звездочкой»: что ждет партии при выборах в Госдуму

«Среди важных вызовов — это экономика и все что с ней связано. Это личное пространство человека, если смотреть не экономически. Представьте человека, у которого что-то постоянно зудит, который чувствует себя несостоятельным. Это влияет на его восприятие и поведение. Социальной депрессии, социальной апатии в 2025 году стало больше», — сказал эксперт.

По его словам, другая сложная сфера — это коммуникации: с одной стороны, люди читают Telegram-каналы и успокаиваются, а с другой стороны — возникает вопрос на объяснительные модели, на интерпретации.

В 2025 году произошло важное изменение — люди начинают понимать, что специальная операция рано или поздно завершится. Это побуждает задавать вопросы о будущем, о том, как мы будем жить дальше. Ответить на эти вопросы трудно, заключил Потуремский.