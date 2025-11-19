WSJ: министр армии США после встречи на Украине проведет переговоры с РФ

Министр армии Соединенных Штатов Дэниэл Дрисколл проведет переговоры на Украине, затем собирается встретиться с представителями РФ. Вместе с ним в мероприятиях будут участвовать два четырехзвездных американских генерала, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Wall Street Journal (WSJ).

Дрисколл с коллегами должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и иными официальными лицами, высокопоставленными военными представителями и делегатами из области промышленности страны. Затем чиновники организуют встречу с коллегами из РФ.

В Киеве американские высокопоставленные военные собирались поговорить про изготовление оружия из-за отставания Соединенных Штатов в сфере изготовления беспилотников. Иной темой для диалога будут идеи по завершению украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа организовывает закрытые переговоры с РФ по созданию плана завершения конфликта на Украине. Он может включать в себя 28 пунктов и быть разделен на четыре блока.

