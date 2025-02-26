WSJ: Макрон надавил на Трампа ради военной помощи Украине

По информации издания The Wall Street Journal, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом пытался надавить на американского лидера ради помощи Украине, сообщает «Лента.ру» .

Его целью было получить согласие от главы США на предоставление военной поддержки британским и французским солдатам, которых могут разместить на Украине после подписания мирного соглашения с Россией.

По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, Трамп был открыт для этой идеи. Макрон покинул США с мыслью, что достиг своих целей.

При этом во время пресс-конференции президенты были дружелюбными и улыбались, пока вопрос не коснулся финансирования Украины. Макрон перебил Трампа, когда тот пытался объяснить, что же внес ЕС в казну Украины и упомянул о том, что все деньги, предоставленные Киеву, были отданы в долг.