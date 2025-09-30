WSJ: Израиль помогал в формировании плана Трампа по Газе

Израиль помогал в формировании плана американского президентаДональда Трампа по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа и настоял на внесении ряда правок, пишет газета Wall Street Journal, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание, план оставляет открытой возможность создания суверенного палестинского государства, но не содержит фразы «решение о создании двух государств», — вместо этого в нем отмечается «стремление палестинского народа» к самоопределению.

По словам арабских чиновников, Саудовская Аравия вряд ли будет финансировать план Трампа по Газе «без четкого пути к решению конфликта по принципу создания двух государств».

Ранее администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.

Согласно инициативе американского президента Дональда Трампа, в секторе Газа планируется организовать особую экономическую зону, которая предоставит преференциальный режим странам-участницам проекта.