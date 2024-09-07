WP: Зеленский не смог убедить страны-союзники снять ограничения на удары по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог убедить своих союзников снять ограничения на нанесение ударов по территории РФ, сообщает Газета.ru .

The Washington Post пишет, что 6 сентября Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» снова попросил у западных государств разрешения бить по объектам вглубь России. Он считает, что такой подход должен мотивировать Москву искать мира.

Данное обращение президента Украины не принесло заметного прогресса, так как главный его военный сторонник — США — не заявили о неотложном изменении указанных ограничений на применение поставленных стране вооружений большей дальности.

Также ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Штаты не планируют предоставлять разрешать ВСУ использовать свое оружие для ударов в глубине территории РФ.

Кроме того, Зеленский выразил сожаление, что украинцы не могут ударить по Московскому Кремлю из дальнобойного оружия, которое им было передано Западом.