WP: в команде Трампа начались стычки из-за политических разногласий

Латник и Эпштейн из команды Трампа сцепились в поместье Мар-а-Лаго

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа начались обострения отношений, дело доходит до стычек, пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post.

Источники издания утверждают, что номинированный на должность министра торговли Говард Латник преградил путь в поместье Трампа Мар-а-Лаго его советнику по юридическим вопросам Бориса Эпштейна.

Мужчины сцепились, но этот случай предпочли скрыть от общественности.

Ранее сообщалось о конфликте в окружении избранного главы Белого дома с участием бизнесмена Илона Маска.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.