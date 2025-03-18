WP: США закрыли группу мониторинга украинских детей

Госдеп закрыл группу по исследованию вывезенных с Украины детей

Государственный департамент США прекратил финансирование группы по исследованию информации о якобы вывезенных с Украины детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Издание ссылается на внутренний документ ведомства, который был направлен в Йельский университет, где проводился мониторинг.

В сообщении сказано, что участников группы поставили в известность о расторжении контракта с Госдепом.

Также высока вероятность уничтожения базы данных и наработок группы, говорится в публикации.

Ранее во вторник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры о, в том числе, и о прекращении украинского конфликта.