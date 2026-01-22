Выявили при подготовке задания: агента спецслужб Молдавии раскрыли в Москве

В Москве выявили и арестовали агента молдавских спецслужб. По данным ФСБ, он прибыл в Россию для выполнения задания в ущерб безопасности РФ, сообщает РИА Новости .

Предварительно, агент прибыл в Москву в декабре 2025 года. Он действовал в интересах службы информации и безопасности Молдовы, выполняя ее задание.

Его действия были направлены против безопасности РФ. Мужчину выявили при подготовке задания и задержали. У агента нашли переписку с сотрудником молдавской спецслужбы, подтверждающую указанные обстоятельства.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Его заключили под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В ФСБ отметили, что это уже не первый случай, когда республика засылает в Россию своих агентов. В мае 2025 года в Москве были задержаны два агента молдавской разведки.

Также недавно агента спецслужб Британии разоблачили в посольстве в Москве. Он занимал пост второго секретаря административно-хозяйственного отдела.

