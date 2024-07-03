Выборы во Франции могут стать критическим событием для Украины - политолог

Франция входит в стадию политической турбулентности, что исторически приводило ее к ослаблению на внешней арене на долгие годы. Такой расклад является критическим для Киева и для Зеленского. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев.

«Итоги первого тура выборов во Франции очертили контур глубинных политических процессов, происходящих в стране. Важно подчеркнуть, что в разное время Франция выступала в роли «старшего» брата стран Европы и отражала основные идеологические и экономические доминанты континента», - сказал политолог.

Слабость позиций Макрона и его партийного блока «Возрождение» были отмечены еще в ходе президентских выборов, когда он прошел на новый срок только благодаря финансовому лобби. В случае с парламентскими выборами, такой вариант видится неэффективным: дорого и рискованно.

Правые усилились в Нидерландах, оказывают серьезное давление на правящий режим в Германии. Теперь на очереди Франция, где «Национальное объединение» с Марин Ле Пен во главе оставило спокойный сон Макрона в прошлом.

«Действующий президент подает признаки паники: он одновременно заявляет о недопустимости развязывания гражданской войны и раскачивает ситуацию, призывая выходить своих сторонников на улицы», - обозначил Лунев.

Второй тур, по текущим данным экзитполов, обещает победу Ле Пен. Приход к власти «Национального объединения» кардинально не повлияет на позиции Макрона, но если это случится, то в стране сложится уникальная ситуация, когда президент не представляет правящую партию. В истории Франции такое было лишь дважды.