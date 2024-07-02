Выборы во Франции могут изменить политическую ситуацию в Европе
Bloomberg: французские правые изменят расклад в НАТО, ЕС и Киеве
Победа на выборах во Франции правой партии «Национальное объединение» изменит расклад в НАТО, ЕС и Киеве, пишет Bloomberg.
Партию «Национальное объединение» ждёт триумф, а лидера страны Эммануэля Макрона — унижение, пишет в авторской колонке обозреватель Bloomberg Макс Хейстингс.
По мнению журналиста, президент Франции Эммануэль Макрон покинет пост раньше 2027 года, «поскольку его авторитет подорван» неудачей пропрезидентской партии на выборах в парламент страны.
Если «экстремисты» Марин Ле Пен получат власть в Париже, что это разбалансирует Евросоюз и НАТО, а Киев лишится поддержки стран Европы, указывает автор.