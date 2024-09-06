Выборы в Москве начались без происшествий

В пятницу в 08:00 в столице началось голосование за кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также мундепов в ТиНАО, округе Куркино. Об этом сообщает « Царьград ».

Наблюдатели начали выполнять свои обязанности на всех избирательных участках столицы. Все участковые избирательные комиссии заработали в нужное время, без происшествий.

За действиями сотрудников УИК на протяжении трех суток голосования будут наблюдать как вживую, так и по видео, заявил глава корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. Всего за легитимностью выборов следят 12,6 тыс. человек. Им от 18 до 50 лет и выше.

Ранее ключ расшифрования ДЭГ в Москве разделили между пятью хранителями. Благодаря этому шагу третьи лица не смогут получить доступ к результатам голосования.