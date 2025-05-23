ВВС Польши рассказали о перехвате Су-24 ВКС РФ над нейтральными водами Балтики
Польские истребители, которые базируются на территории литовского Шауляе, по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе 22 мая отправились на перехват российского бомбардировщика Су-24, который летал над нейтральными водами Балтики. Об этом журналистам рассказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.
На перехват отправили пару истребителей ВВС Польши.
По словам Косиняк-Камыша, бомбардировщик Су-24 совершал «опасные маневры».
В Минобороны России отмечали, что полеты военной авиации ВС РФ совершаются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.