ВВС Польши рассказали о перехвате Су-24 ВКС РФ над нейтральными водами Балтики

Польские истребители, которые базируются на территории литовского Шауляе, по приказу Оперативного командования сил НАТО в Европе 22 мая отправились на перехват российского бомбардировщика Су-24, который летал над нейтральными водами Балтики. Об этом журналистам рассказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.