Вулин: организаторы протестов в Сербии будут пытаться их продолжить

Он отметил, что организаторы протестных акций ищут не решения, а только поводы протестовать.

«Те, кто это организовал, хотели бы „майдана“ и работают над тем, чтобы до этого дошло и „майдан“ тут произошел», — сказал Вулин.

Массовая акция протеста прошла в Белграде 15 марта. Манифестанты требовали отставки правительства из-за событий, произошедших в городе Новый Сад в прошлом году. Тогда на местном железнодорожном вокзале обрушилась конструкция, погибло 15 человек.