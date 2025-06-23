Вучич заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов

Сербия временно отказалась от экспорта боеприпасов в другие страны из-за введения новых мер контроля. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает URA.RU .

По его словам, в настоящий момент остановлен весь экспорт боеприпасов. Их получает только сербская армия.

Вучич отметил, что в стране начали действовать новые меры контроля. Согласно им «должны быть особые и специальные решения» на экспорт в другие страны. Каждая экспортная сделка будет проходить дополнительную проверку. В том числе будет определяться конечный пользователь.

Также Вучич отметил, что Сербия продолжает искать новые рынки для своей оборонной продукции. Она также собирается поддерживать занятость работников ВПК.

Ранее Служба внешней разведки РФ обвинила Сербию в том, что та тайно помогает Киеву оружием через обходные пути. По ее данным, сербские боеприпасы поставляются в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки, после чего собираются там и отправляются на Украину.