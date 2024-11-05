Вучич: Трамп может предложить Москве и Киеву рождественское перемирие

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может предложить России и Украине перемирие на период с католического до православного Рождества, сообщает РИА Новости .

По его словам, стратегия Трампа к урегулированию конфликта на Украине будет отличаться от планов Камалы Харрис, однако и она в случае своего избрания должна будет снизить поддержку Киеву, «потому что американский народ этого больше не хочет, и она вынуждена будет сократить».

На выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, два кандидата — Дональд Трамп и Камала Харрис. Голосование будет идти один день.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в случае избрания на должность президента Соединенных Штатов может поставить ультиматумы главе России Владимиру Путину и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В таком случае шансы начать переговоры и добиться перемирия между двумя сторонами окажутся высокими.