Вучич: Сербия самостоятельно освободилась в годы Второй мировой войны

Сербия во время Второй мировой войны самостоятельно освободилась от немецко-фашистских захватчиков, помощь СССР тогда была ограниченной, заявил президент республики Александр Вучич, сообщает агентство « Прайм ».

«Да, мы получили помощь Красной Армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — сказал он в интервью блогеру Марио Науфалу.

Ранее по итогам дипломатических переговоров с сербским министром иностранных дел стало известно, что президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Парад Победы в Москве.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что среди высокопоставленных зарубежных гостей на торжественных мероприятиях в Москве будет присутствовать сербский лидер. Александр Вучич дал официальное согласие на участие в праздновании Дня Победы, которое состоится в российской столице 9 мая.