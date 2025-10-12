Вучич: предложение РФ по поставкам газа разочаровало Сербию

В интервью порталу Informer Вучич заявил, что Россия предложила заключить стране договор по поставкам голубого топлива до Нового года.

«Нас эта новость сильно разочаровывает», — уточнил сербский лидер.

По его словам, Сербия с мая этого года ждала заключения нового долгосрочного договора по этому вопросу с РФ.

В конце весны глава «Сербиягаза» отметил, что две страны ведут диалог о заключении соглашения на поставку в Сербию 2,5 млрд куб. м российского газа в год. Документ планировали заключить на срок от 3 до 10 лет.

