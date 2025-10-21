Вучич: ЕС не уважает страны с суверенной политикой

сегодня в 23:45

Вучич заявил о планах Европы ввести «железный занавес» против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности европейских стран ввести новый «железный занавес» в отношении России в ходе выступления на торжественном собрании по случаю 17-летия правящей Сербской прогрессивной партии, сообщает РИА Новости .

Политик подчеркнул, что Белград продолжит испытывать внешнее давление, поскольку Европа не учитывает принцип нейтралитета и право государств на самостоятельную внешнюю политику.

«Европа будет вводить (железный — ред.) занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику», — отметил сербский лидер.

Вучич отметил, что проводимый Белградом суверенный курс, хотя и не находит поддержки на международной арене, соответствует интересам граждан Сербии.