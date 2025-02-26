Встречу Рубио и Каллас отменили в последний момент

В среду в Вашингтоне должны были состояться переговоры главы дипломатии ЕС Каи Каллас с госсекретарем США Марко Рубио, однако их отменили в последний момент, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

Каллас прилетела в американскую столицу. Она хотела обсудить с Рубио будущие переговоры между Россией и Украиной, в которых в том числе заинтересован президент США Дональд Трамп.

Предполагалось, что в ходе беседы Каллас и Рубио поговорят об инициативах американского лидера по урегулированию конфликта на Украине.

Однако переговоры в среду сорвались. Это произошло из-за проблем с графиком.

Ранее Каллас заявляла, что еще рано рассуждать о работе сил по поддержанию мира на Украине. Она призывала продолжать поддержку Киева на поле боя.