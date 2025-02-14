Всего три слова: в Госдуме описали текущие отношения России и США

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что нынешние отношения между Россией и США можно охарактеризовать как период аккуратных надежд. По ее мнению, предпринятые действия создают основания для оптимистичного взгляда на изменения в будущем, хотя на данный момент речь идет только о диалоге, сообщает NEWS.ru .

«Я бы окрестила сегодняшние отношения периодом аккуратных надежд», — заявила парламентарий.

Действительно, шаги, сделанные американским президентом Дональдом Трампом, открывают возможность для изменений в отношениях двух стран и даже их улучшения. Однако в текущий момент все ограничивается общением, отметила она.

Бутина акцентировала внимание на том, что финальные выводы о будущем двусторонних отношений можно будет сделать лишь после личной встречи глав США и РФ. Только тогда станет ясно, насколько президент Штатов готов исполнять свои обязательства.