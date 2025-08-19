«Все шло хорошо до Байдена»: Трамп назвал Украину буфером между РФ и Европой

Американский президент Дональд Трамп по итогу встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, Украина была своеобразной буферной зоной между Европой и Россией, но все изменилось во время президентства Джо Байдена, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что прекрасно понимает, почему Россия выступает против вступления Украины в НАТО. По его словам, никто, находясь на месте Москвы, не хотел бы, чтобы у границ стояли силы противника. Именно поэтому Украина была своеобразной буферной зоной, но когда в дела вмешался Байден, ситуация усугубилась до вооруженного конфликта.

«Всегда считалось, что Украина является своего рода буфером между Россией и остальной Европой. И это был большой, широкий буфер. Все шло хорошо, пока не вмешался Байден», — резюмировал Трамп.

18 августа в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского, в которой в том числе участвовали европейские лидеры. Стороны обсуждали гарантии безопасности для Киева.

Во время этой встречи Трамп звонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить возможность организации переговоров между российским президентом и Зеленским, а также последующую трехстороннюю встречу с участием РФ, США и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры обеих стран поддержали идею продолжения прямого диалога между Москвой и Киевом и рассмотрели возможность проведения переговоров на самом высоком уровне.