ВС РФ оттеснили ВСУ на юге от Курахова в ДНР
Российские бойцы оттеснили ВСУ в селе Романовка в ДНР
Военные России активно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине. 25 ноября ВС РФ в ходе боевого задания оттеснили подразделения ВСУ в селе Романовка, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
Территориально село Романовка находится южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военнослужащие оттеснением противника укрепили свои позиции.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ ударили по скоплениям бойцов ВСУ на стыке ДНР и Запорожской области. Противник находился в районе двух сел.
После ударов российских бойцов представители киевского режима несколько раз пытались эвакуироваться.