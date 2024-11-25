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Российские бойцы оттеснили ВСУ в селе Романовка в ДНР

Военные России активно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции на Украине. 25 ноября ВС РФ в ходе боевого задания оттеснили подразделения ВСУ в селе Романовка, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

Территориально село Романовка находится южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военнослужащие оттеснением противника укрепили свои позиции.

Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ ударили по скоплениям бойцов ВСУ на стыке ДНР и Запорожской области. Противник находился в районе двух сел.

После ударов российских бойцов представители киевского режима несколько раз пытались эвакуироваться.