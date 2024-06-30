Подразделения группировки войск «Центр» успешно провели операцию по освобождению населенного пункта Новоалександровка на донецком направлении, укрепив свое тактическое положение, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Новоалександровку сумели освободить в течение последних суток. Российские бойцы нанесли поражающие удары по 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол, Вишневое Донецкой Народной Республики.

За сутки ВС РФ пять контратак со стороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 370 бойцов, а также целого ряда спецтехники, в числе которой оказалась радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее бойцы российской армии сбросили на село Нью-Йорк фугасную авиабомбу ФАБ-3000. Целью был пункт временного размещения ВСУ.