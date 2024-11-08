«Вова, давай!»: в Раде обратились к Зеленскому с предложением о России

Владимиру Зеленскому нужно срочно начинать диалог о завершении конфликта на Украине в ущерб собственным интересам, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По словам Шевченко, которого цитирует РИА Новости, Зеленский или сам свяжется с Москвой, или за него это сделает Запад, убрав его.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком предрек «конец» Зеленскому в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США.