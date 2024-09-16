Воробьев предложил Масленкину на пост первого зампреда правительства Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил зампредседателя правительства региона Наталию Масленкину назначить на пост первого зампреда правительства Подмосковья.
На новой должности она продолжит работать с экономическим блоком и курировать все, что связано с эффективностью и оптимизацией.
«Я думаю, что каждый отраслевик имеет пересечение, взаимодействие, координацию с этим блоком, поэтому прошу кандидатуру рассмотреть», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Наталия Масленкина с 2011 года была заместителем министра финансов Подмосковья, а с 2017-го – заместителем министра экономики и финансов региона. С 2018 года Масленкина стала первым заместителем министра экономики и финансов Московской области. С марта 2020 года она руководила ведомством.
В сентябре 2023 года Масленкина была назначена на должность заместителя председателя правительства региона.