Воробьев предложил Масленкину на пост первого зампреда правительства Подмосковья

На новой должности она продолжит работать с экономическим блоком и курировать все, что связано с эффективностью и оптимизацией.

«Я думаю, что каждый отраслевик имеет пересечение, взаимодействие, координацию с этим блоком, поэтому прошу кандидатуру рассмотреть», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Наталия Масленкина с 2011 года была заместителем министра финансов Подмосковья, а с 2017-го – заместителем министра экономики и финансов региона. С 2018 года Масленкина стала первым заместителем министра экономики и финансов Московской области. С марта 2020 года она руководила ведомством.

В сентябре 2023 года Масленкина была назначена на должность заместителя председателя правительства региона.