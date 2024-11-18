Володин: ответ Москвы на удары вглубь РФ окончательно разрушит отношения с США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о решении Джо Байдена разрешить нанесение ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Он заявил, что ответ Москвы на такие удары окончательно разрушит отношения России и Америки.

Володин подчеркнул, если такая ситуация произойдет, то РФ будет вынуждена ответить. Как это произойдет, будет решать Минобороны. Не исключено, что будут использованы новые системы вооружения, которая Россия не применяла на территории Украины.

«Понимаем, что следующим шагом может быть ответ со стороны США. А потом неизбежен наш ответ. Это называется эскалация», — написал председатель госдумы в Telegram-канале.

Он отметил, что уходящий президент США Байден, как и все люди, смертен и когда-нибудь уйдет из жизни. При этом у Володина сложилось впечатление, что за собой он хочет «утащить» Америку и весь мир. При этом оружие, о котором идет речь, уже используется.

«Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет. Подчеркиваю это. А только усугубит судьбу Украины и ее будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения», — заключил Володин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже озвучивал мнение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь страны. Эта позиция была сформулирована четко и недвусмысленно.