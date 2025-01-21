Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 21 января затронул тему суверенитета стран, находящихся под влиянием США. Он отметил, что подобное положение дел может привести к утрате независимости, сравнив это с трансгендерным переходом, когда люди теряют часть своей прежней идентичности, сообщает Инфо24 .

Володин прокомментировал изменения во внешней политике США, особенно в контексте прихода к власти Дональда Трампа. Новый президент заявил о смене гендерной политики, отказываясь от подхода предыдущего президента Джо Байдена.

«Вчера они боролись за однополые браки и меняли пол, навязывали эту политику всей Европе, а сегодня говорят — нет, возвращайте пол», — заявил спикер.

Володин подчеркнул, что страны, следуя американским нормам, рискуют утратить не только автономность, но и собственные ценности, словно те, кто сменяет пол, теряют «что-то важное в процессе».

Ранее председатель Госдумы заявил, что «ряд министерств» в России «недорабатывают». Он обратил внимание на дефицит сотрудников в сферах образования, здравоохранения и проблемы при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР).