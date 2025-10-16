Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Игорь Семеновский заявил, что российская армия — одна из самых высокообученных, а слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте — это «военный угар», сообщает RT .

Ранее Рютте заявил, что российские летчики не умеют управлять истребителями, а моряки — кораблями.

«Необходимо учитывать контекст, который предшествовал этим его словам. По сути, это был военный угар руководителя НАТО после его выступления на парламентской ассамблее альянса в Любляне и совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе», — сказал эксперт.

По его словам, с одной стороны, слова Рютте можно расценить как проявление бравады или ребячества, с другой — как свидетельство некомпетентности ответственного лица.

В целом, очевидно, что российские вооруженные силы обладают высоким уровнем подготовки и значительным опытом ведения боевых действий, полученным в последнее время.

