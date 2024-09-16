WP: Украину может ждать новый госпереворот, если власти пойдут на мир с Россией

Американская газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что на Украине может возникнуть госпереворот, если нынешние власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским подпишут мирное соглашение с Москвой. В материале WP обращает внимание на настроения в рядах ВСУ, где львиная доля личного состава выступает против любых мирных инициатив по завершению конфликта с россиянами, сообщает «Царьград» .

Основываясь на этом, авторитетное издание выдвинуло предположение — на Украине власть может смениться насильственным образом, если нынешнее руководство заключит мир с Россией.

«Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах», — приводит WP, как утверждается, слова одного из военнослужащих украинской армии.

Опрошенный журналистами боец добавил, что в ВСУ не поддерживают перспективы мира с Россией. Если соглашение об окончании боевых действий все-таки подпишут, закаленные в боях военные «могут устроить переворот на Украине», считает армеец.