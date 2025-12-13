Военные США провели операцию на судне, следовавшем из КНР в Иран

WSJ: спецназ США захватил груз двойного назначения на судне из Китая в Иран

В ноябре 2025 года спецназ США провел операцию по захвату груза на судне, следовавшем из Китая в Иран, сообщает ТАСС .

По данным издания The Wall Street Journal, американские военные взошли на борт судна, когда оно находилось в водах у побережья Шри-Ланки.

По сведениям разведки США, конфискованные товары двойного назначения предназначались для иранских компаний, которые, как полагают в Вашингтоне, закупают компоненты для ракетной программы страны. После изъятия груза судно было отпущено и продолжило свой путь.

Официальные комментарии властей США, Китая или Ирана по поводу этого инцидента пока не публиковались.

