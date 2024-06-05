Военно-морские базы России защитят от атак роботов
Противороботовые пункты создают на российском флоте
Пункты защиты от атак беспилотных катеров и летательных объектов создают на военно-морских базах России, пишет газета «Известия».
Такие сооружения должна пресечь любые провокации, указано в материале.
«В первую очередь на Черном море они нужны. Там БПЛА и БЭКи уже применяются противником», — рассказал изданию капитан I ранга Василий Дандыкин.
Он уточнил, что у Украины нет больших сил для атак российских баз, но Запад может использовать ситуацию, как это было с «Северными потоками».
Предполагается создания несколько линий обороны из авиации, зенитных комплексов, артиллерии и даже стрелкового оружия, сказано в материале.