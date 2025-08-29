Военная группировка США может быть использована для свержения Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа наращивает военное присутствие в Карибском бассейне, направляя к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с 4500 военнослужащих, включая эсминец с управляемыми ракетами и ударную подводную лодку, сообщает Axios .

Издание со ссылкой на источники пишет, что под предлогом борьбы с наркотрафиком Вашингтон может готовить операцию по свержению президента Николаса Мадуро.

«Оставить Мадуро у власти в Венесуэле — все равно что назначить Джеффри Эпштейна директором детского сада», — цитирует издание одного из советников Трампа, демонстрируя радикализацию риторики.

В ответ Мадуро объявил о мобилизации и подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны, а в Белом доме тем временем заявили о готовности использовать «всю мощь» военных сил.

Аналитики отмечают, что США никогда не были так близки к прямому вооруженному конфликту с Каракасом, а антинаркотическая кампания становится удобным инструментом для реализации геополитических интересов в регионе.