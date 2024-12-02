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Военкор Александр Сладков назвал условия переговоров Москвы и Киева, об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, на Украине говорят о прекращении огня, как о начале «обоюдного доверия сторон».

«Основа доверия, это наши военные базы на „нейтральной“ Украине. И наш контроль киевских политических движений», — заявил военкор, подчеркивая, что Киев и Запад много раз обманывали Россию.

Ранее киевские власти выдвинули очередное условие для начала переговоров о прекращении конфликта.