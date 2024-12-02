Военкор Сладков: военные базы России на Украине — основа доверия к Киеву
Сладков назвал условия переговоров с Украиной
Военкор Александр Сладков назвал условия переговоров Москвы и Киева, об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
По словам Сладкова, на Украине говорят о прекращении огня, как о начале «обоюдного доверия сторон».
«Основа доверия, это наши военные базы на „нейтральной“ Украине. И наш контроль киевских политических движений», — заявил военкор, подчеркивая, что Киев и Запад много раз обманывали Россию.
Ранее киевские власти выдвинули очередное условие для начала переговоров о прекращении конфликта.