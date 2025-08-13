Во время визита Путина на Аляске начнется антитрамповский митинг

На Аляске начнется митинг против Трампа в день визита Путина

В пятницу, 15 августа, жители Анкориджа на Аляске устроят митинг против политики президента США Дональда Трампа. В этот же день в городе пройдет встреча американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает «Осторожно, новости» .

Протестную акцию устроят политические активисты левого толка. Судя по объявлениям, митинг начнется в 17:30 по местному времени.

Горожане также рассказали, что не видят особой подготовки города к саммиту Путина и Трампа. По словам местных жителей, новости о проведении президентских переговоров никак не повлияли на их повседневную жизнь — в Анкоридже нет ни изменений в движении транспорта, ни усиления полицейского присутствия.

Поговорившие с журналистами горожане также признались, что не понимают, почему для российско-американских переговоров решили выбрать именно Аляску. По словам собеседников, они до сих пор гадают, в каком именно месте встретятся Путин и Трамп.

Встреча президентов России и США пройдет в пятницу, 15 августа, в Анкоридже. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме утверждал, что лидеры встретятся на авиабазе Элмендорф-Ричардсон. В России уже предположили, с чем может быть связан выбор такого места для переговоров на высшем уровне.