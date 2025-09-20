ВМС США нанесли удар по судну с наркотиками в международных водах

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении новой операции против судна, которое, по данным американской разведки, было связано с террористической организацией, занимающейся наркоторговлей, сообщает РИА Новости .

Удар был нанесен в международных водах в зоне ответственности Южного командования ВС США. По словам Трампа, в результате атаки ликвидированы три «наркотеррориста», а американские военнослужащие не пострадали.

Это уже не первая подобная операция Пентагона — ранее США неоднократно обвиняли различные группировки в использовании доходов от наркоторговли для финансирования террора.

Детали инцидента, включая тип судна и принадлежность целевой группы, не уточняются, однако подобные действия соответствуют стратегии Вашингтона по борьбе с транснациональной преступностью и угрозами безопасности в регионе Латинской Америки.

