Власти смещают акцент с массовой натурализации на временное трудоустройство

За первые девять месяцев 2025 года российское гражданство получили 110,8 тысячи человек, что на 30,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилась газета«Известия», снижение связано с ужесточением миграционного законодательства и тем, что пик получения паспортов жителями новых регионов уже пройден.