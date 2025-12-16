Власти смещают акцент с массовой натурализации на временное трудоустройство
За первые девять месяцев 2025 года российское гражданство получили 110,8 тысячи человек, что на 30,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилась газета«Известия», снижение связано с ужесточением миграционного законодательства и тем, что пик получения паспортов жителями новых регионов уже пройден.
Основными получателями паспортов по-прежнему остаются граждане Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана.
Власти меняют подход: вместо массовой натурализации упор делается на контроль и временное трудоустройство.
Как отмечают эксперты, гражданство теперь рассматривается как «привилегия для лояльных и культурно близких групп». В то же время потребность в иностранной рабочей силе сохраняется: число выданных трудовых патентов для граждан безвизовых стран выросло на 32%, а разрешений на работу для специалистов из визовых государств — на 52%.
