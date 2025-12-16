Власти смещают акцент с массовой натурализации на временное трудоустройство

Количество новых граждан РФ сократилось на треть за девять месяцев 2025 года
Политика

За первые девять месяцев 2025 года российское гражданство получили 110,8 тысячи человек, что на 30,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Как следует из материалов МВД России, с которыми ознакомилась газета«Известия», снижение связано с ужесточением миграционного законодательства и тем, что пик получения паспортов жителями новых регионов уже пройден.

Основными получателями паспортов по-прежнему остаются граждане Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана.

Власти меняют подход: вместо массовой натурализации упор делается на контроль и временное трудоустройство.

Как отмечают эксперты, гражданство теперь рассматривается как «привилегия для лояльных и культурно близких групп». В то же время потребность в иностранной рабочей силе сохраняется: число выданных трудовых патентов для граждан безвизовых стран выросло на 32%, а разрешений на работу для специалистов из визовых государств — на 52%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.