Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за упавших беспилотников

Молдавский МИД вызвал во вторник посла РФ после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников на территории республики, сообщает ТАСС .

«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10:00 (11:00 по Москве) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.

Два беспилотника упали в воскресенье на юго-востоке Молдавии. При этом дроны не несли взрывчатку. В результате падения БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Позднее глава МИД Молдавии Михай Попшой назвал российскими упавшие в республике беспилотники. По его словам, это дроны-приманки для ввода в заблуждение ПВО Украины.