Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за упавших беспилотников
МИД Молдавии вызовет посла РФ после утверждений Кишинева о падении дронов
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Молдавский МИД вызвал во вторник посла РФ после утверждений Кишинева о падении двух российских беспилотников на территории республики, сообщает ТАСС.
«Посла России вызвали во вторник в МИД к 10:00 (11:00 по Москве) в связи с падением в воскресенье двух дронов на севере и юге республики», — заявили в молдавском внешнеполитическом ведомстве.
Два беспилотника упали в воскресенье на юго-востоке Молдавии. При этом дроны не несли взрывчатку. В результате падения БПЛА пострадавших и разрушений нет.
Позднее глава МИД Молдавии Михай Попшой назвал российскими упавшие в республике беспилотники. По его словам, это дроны-приманки для ввода в заблуждение ПВО Украины.