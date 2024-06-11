Власти Крыма рассказали о национализированных доходах
Активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей
Национализированные активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей, пишет РИА Новости.
«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — сообщил агентству глава крымского парламента Владимир Константинов.
Спикер добавил, что активы пользуются спросом, формируются дополнительные пакеты для реализации.
Ранее власти Крыма сообщали о планах национализации имущества близкого к Владимиру Зеленскому украинского олигарха Виталия Хомутынника в Ливадии.