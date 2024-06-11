Власти Крыма рассказали о национализированных доходах

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Активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей

Национализированные активы украинских олигархов принесли Крыму более двух млрд рублей, пишет РИА Новости .

«В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей», — сообщил агентству глава крымского парламента Владимир Константинов.

Спикер добавил, что активы пользуются спросом, формируются дополнительные пакеты для реализации.

Ранее власти Крыма сообщали о планах национализации имущества близкого к Владимиру Зеленскому украинского олигарха Виталия Хомутынника в Ливадии.