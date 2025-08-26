Bloomberg: власти ЮАР предостерегли женщин от работы на военном заводе в РФ

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР призвало гражданок к бдительности из-за распространения в соцсетях предложений о работе в России. Как утверждает агентство Bloomberg, иностранок нанимают в ОЭЗ «Алабуга» в рамках программы «Алабуга Старт», предполагающей трудоустройство на заводе по производству БПЛА. Российское посольство в ЮАР заявило, что в курсе растущей обеспокоенности вокруг программы «Алабуга Старт», сообщает РБК .

«Так называемые вакансии в России, рекламируемые в социальных сетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства», — цитирует американское агентство заявление ведомства Южно-Африканской Республики.

Российские дипломаты заявили, что пользователи Сети «поспешили обвинить Россию в „торговле людьми“ и „эксплуатации“», поверив непроверенным утверждениям. В посольстве РФ в африканском государстве добавили, что у диппредствительства нет подтверждений тому, что иностранцев якобы заставляют трудиться, обманывают ради принуждения к каким-либо действиям или нарушают их права «в ходе реализации программы».

Глава отдела общественной дипломатии МИД ЮАР Клейсон Моньела также предостерег молодых граждан от «непроверенных предложений» о трудоустройстве за границей, но не упомянул Россию.