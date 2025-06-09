Власти Грузии ужесточит правила пребывания иностранцев в стране

сегодня в 23:03

В Грузии ужесточат правила пребывания иностранных граждан в стране. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе рассказал, что процедура выдворения нелегалов из страны будет упрощена, сообщает РИА Новости .

В Уголовный кодекс будет добавлен новый вид наказания — выдворение иностранца и запрет на въезд на определенный срок.

Мдинарадзе добавил, что штрафы для иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Грузии, значительно вырастут.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил главе США Дональду Трампу и заместителю президента Джей Ди Вэнсу письмо с призывом прояснить грузино-американские отношения.