Власти Афганистана прокомментировали сообщения о гимне с черепами и русскими

Песня со словами про «могилу для русских», о которой ранее депутат Алексей Чепа выказался как о гимне «Талибана», на самом деле не является гимном Афганистана. Об этом заявили в посольстве страны в России, сообщает РБК .

В дипмиссии отметили, что сейчас у Афганистана нет гимна — нынешние власти страны его не утверждали. В посольстве посоветовали не путать «скабрезную песенку» с государственным символом.

Ранее Чепа заявил, что в де-факто гимне «Талибана», которое руководит Афганистаном, есть слова про «могилу для русских». Он призвал обратить на это внимание.

По мнению депутата, «если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает».

В середине апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в стране.