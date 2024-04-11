Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко затронул вопросы безопасности

Так, лидеры государств затронули вопросы безопасности у границ Беларуси и России.

Владимир Путин отметил, что Россия никогда не отказывалась от решения проблемы мирным путем. Эта война началась еще в 2014 году с госпереворота на Украине. Переговорная работа шла долгое время, но вскоре украинская сторона отказалась от всех договоренностей.

«Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего, и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно», - отметил Путин.

Однако Россия не отказывается от проведения переговоров. А Украина загнала себя в угол после того, как отказалась от переговоров с Россией.

Также президент России рассказал про успехи в космической сфере.

Путин отметил, что сегодня с космодрома была запущена тяжелая ракета «Ангара-А5». Это еще один этап в развитии космической отрасли в России. Планируется продолжить сотрудничество России и Белоруссии в данной сфере.